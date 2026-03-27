İran basını: İsfahan'da yerleşim yerine düzenlenen ABD-İsrail saldırısında 14'ü kadın ve çocuk 26 kişi öldü
ABD-İsrail işbirliğiyle gerçekleştirilen saldırıda 14'ü çocuk ve kadın olmak üzere toplam 26 kişi hayatını kaybetti. Saldırı, İsfahan'ın Heftun Mahallesi'ndeki yerleşim yerine düzenlendi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansının İsfahan Valiliğine dayandırdığı habere göre, İsfahan'ın Heftun Mahallesi'ndeki yerleşim yerine düzenlenen saldırıda 26 kişi yaşamını yitirdi.
Valilik, saldırının dün gerçekleştiği ve hayatını kaybedenlerden 7'sinin kadın, 7'sinin de çocuk olduğu bilgisini verdi.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun