İran basını: İsfahan'da yerleşim yerine düzenlenen ABD-İsrail saldırısında 14'ü kadın ve çocuk 26 kişi öldü

ABD- İsrail'in İran'ın İsfahan kentinde yerleşim yerine düzenlediği saldırıda 14'ü çocuk ve kadın olmak üzere 26 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansının İsfahan Valiliğine dayandırdığı habere göre, İsfahan'ın Heftun Mahallesi'ndeki yerleşim yerine düzenlenen saldırıda 26 kişi yaşamını yitirdi.

Valilik, saldırının dün gerçekleştiği ve hayatını kaybedenlerden 7'sinin kadın, 7'sinin de çocuk olduğu bilgisini verdi.