İran'ın İlam eyaletinde işçi servisi devrildi, can kaybı 12'ye çıktı

İran'ın İlam eyaletinde işçi servisi devrildi, can kaybı 12'ye çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran'ın İlam eyaletinde NGL Dehloran Şirketi çalışanlarını taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Abadan Sağlık Müdürlüğünün açıklamasına göre kazada 15 kişi yaralandı.
İran'ın İlam eyaletinde işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.
Fars Haber Ajansı, İlam Eyaleti Abadan Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, İlam'daki NGL Dehloran Şirketi çalışanlarını taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 12'ye çıktığı, yaralananların sayısının 15 olduğu bildirildi.
Deşt-i Abbas kentinden Murmuri kentine giden işçileri taşıyan servis otobüsü, bölgede bulunan petrol kuyularının yakınlarında dün akşam saatlerinde devrilmiş, ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.