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İran: Mahşer, Hindican ve Abadan kentleri ABD tarafından saldırıya uğradı

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İran'ın Huzistan eyaletindeki Mahşer, Hindican ve Abadan kentlerinin ABD tarafından füze ile vurulduğu bildirildi. Ayrıca İran, Ürdün'deki ABD üssünü hedef aldığını duyurdu.

İran'ın Huzistan eyaletinde yer alan Mahşer, Hindican ve Abadan kentlerinin ABD tarafından saldırıya uğradığı bildirildi.

İran resmi haber ajansı İRNA'ya göre, Huzistan Eyaleti Vali Yardımcısı Veliullah Heyat, üç şehrin ABD tarafından vurulduğunu belirtti.

Mahşer, Hindican ve Abadan'ın ABD tarafından hedef alındığını bildiren Heyat, söz konusu şehirlere çeşitli sayıda füzenin isabet ettiğini kaydetti.

Heyat, saldırılarla ilgili incelemelerin devam ettiğini ve olası hasara ilişkin açıklamanın daha sonra yapılacağın duyurdu.

Öte yandan, İran Silahlı Kuvvetleri, Ürdün'de Prens Hasan üssündeki ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracı deposunun hedef alındığını duyurdu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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