İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Sirik kentinin düşman saldırısına uğradığı bildirildi

İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Sirik kentinin düşman saldırısına uğradığı bildirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinin kısa süre önce "düşman saldırısına" uğradığını resmi kaynaklara dayandırarak duyurdu. Saldırının ayrıntıları ile olası can kaybı veya hasara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinin "düşman saldırısının hedefi olduğu" bildirildi.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın resmi kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kenti kısa süre önce "düşman saldırısına" uğradı.
Saldırının ayrıntılarına ve olası can kaybı ya da hasara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA