Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Sirik kentinin düşman saldırısına uğradığı bildirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinin kısa süre önce "düşman saldırısına" uğradığını resmi kaynaklara dayandırarak duyurdu. Saldırının ayrıntıları ile olası can kaybı veya hasara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinin "düşman saldırısının hedefi olduğu" bildirildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın resmi kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kenti kısa süre önce "düşman saldırısına" uğradı.

Saldırının ayrıntılarına ve olası can kaybı ya da hasara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti30

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Motorine indirim bekleyenlere kötü haber! Hesaplar alt üst oldu

İndirim bekleyenlere kötü haber! Hesaplar alt üst oldu
KPSS Ön Lisans branş sıralamaları açıklandı! İşte sorgulama ekranı

KPSS Ön Lisans branş sıralamaları açıklandı! İşte sorgulama ekranı
Ünlü türkücü Mustafa Küçük'e komşusunu darbettiği gerekçesiyle para cezası ve 5 yıl denetim

Ünlü türkücüye mahkemeden 5 yıllık şok
Devlet desteğiyle hayatı değişti! Yüzde 70 hibeyle üçüncü hasadını yaptı

Devlet desteğiyle hayatı değişti! Gençlere de tavsiye etti
İspanyol oyuncu Ester Expósito'dan ötanazi itirafı: Başvurum reddedildi

Genç oyuncudan bomba itiraf: Ötanazi istedim, reddedildi
YÖK Başkanı Özvar'ın 'sözde Barış Bildirisi' sözü komisyonu karıştırdı! Üniversite kontenjanı 779 bine düştü

Üniversite kontenjanı 779 bine indi! 'Sözde' sözü tartışma çıkardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili 'Güçlü' talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat