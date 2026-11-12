İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Sirik kentinin düşman saldırısına uğradığı bildirildi

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İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinin "düşman saldırısının hedefi olduğu" bildirildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın resmi kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kenti kısa süre önce "düşman saldırısına" uğradı.

Saldırının ayrıntılarına ve olası can kaybı ya da hasara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA