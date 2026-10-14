İran'ın Hürmüzgan açıklarında balıkçı teknesine İHA saldırısında 3 kişi yaralandı

İran'ın Hürmüzgan açıklarında balıkçı teknesine İHA saldırısında 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kenti açıklarında bir balıkçı teknesine kaynağı henüz belirlenemeyen İHA saldırısı düzenlendi; saldırıda 3 kişi yaralandı. Hürmüzgan Valiliği, yaralanan üç balıkçının küçük bir tekneyle sahile taşındığını duyurdu.
İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kenti açıklarında bir balıkçı teknesine, kaynağı henüz belirlenemeyen bir insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 kişi yaralandı.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Hürmüzgan Valiliği, Sirik'te bir balıkçı teknesine İHA'yla saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Saldırıda 3 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, söz konusu İHA'nın kaynağının henüz belirlenemediği ve yaralanan üç balıkçının küçük bir tekneyle sahile taşındığı kaydedildi.
Kaynak: AA