Haberler

Zahidan'da çatışma: 2 Besic milisi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde silahlı bir grup ile Besic güçleri arasında çıkan çatışmada Besic gücü mensubu 2 milisin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde silahlı bir grup ile Besic güçleri arasında çıkan çatışmada Besic gücü mensubu 2 milisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nda yer alan haberde, Zahidan'a bağlı Korin beldesinde silahlı bir grup ile Besic güçleri arasında çatışma çıktığı aktarıldı.

Haberde, çatışmada Besic gücü mensubu 2 milisin yaşamını yitirdiği belirtilirken, konuya ilişkin detayların daha sonra açıklanacağı ifade edildi.???????

Kaynak: AA
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu

Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serhat Kılıç'ın ölümü sonrası Şoray Uzun'dan çağrı: Varsayımları gerçekmiş gibi sunmayın

Şoray Uzun'dan evinde ölü bulunan ünlü oyuncu için dikkat çeken çağrı
Yolda karşılaştıkları Ajdar’ı konser vaadiyle trollediler: İstediği ücreti duyanlar şaşkına döndü

Ajdar’a konser teklifi yapan gençler kaşesini duyunca şaşkına döndü
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini de açıkladı

Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık geliri bakın ne kadar?

Yeni gelin düğünün ertesi günü kaynanasından gelen mesajla şoke oldu

Düğünün ertesi günü kaynanasından gelen mesajla şoke oldu
MHP seçim tarihini de adayını da açıkladı

MHP seçim tarihini de adayını da açıkladı
İran'dan ABD'ye peş peşe saldırılar! Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu

İran kozunu oynadı! İşte misilleme görüntüleri
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Eve girdi bir daha çıkamadı: Son görüntüleri dikkat çekti