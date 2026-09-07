Zahidan'da çatışma: 2 Besic milisi öldü
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde silahlı bir grup ile Besic güçleri arasında çıkan çatışmada Besic gücü mensubu 2 milisin hayatını kaybettiği bildirildi.
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde silahlı bir grup ile Besic güçleri arasında çıkan çatışmada Besic gücü mensubu 2 milisin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nda yer alan haberde, Zahidan'a bağlı Korin beldesinde silahlı bir grup ile Besic güçleri arasında çatışma çıktığı aktarıldı.
Haberde, çatışmada Besic gücü mensubu 2 milisin yaşamını yitirdiği belirtilirken, konuya ilişkin detayların daha sonra açıklanacağı ifade edildi.???????
Kaynak: AA