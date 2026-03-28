İran'ın füze salvolarının ardından İsrail'in güneyindeki Necef Çölü bölgesi ve orta kesimlerinde sirenler çaldı

Güncelleme:
İran'dan yapılan füze saldırıları sonrası İsrail'in güneyinde ve Doğu Kudüs'te sirenler çaldı. Hava savunma sistemleri devrede, halktan sığınaklara çekilmeleri istendi.

İran'dan yapılan yeni füze salvolarının ardından İsrail'in güneyindeki Necef Çölü bölgesi ve işgal altındaki Doğu Kudüs dahil olmak üzere pek çok noktada sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devrede olduğu bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderilirken halktan sığınaklarda kalmaları istendi.

İran'ın art arda yaptığı iki füze misillemesi İsrail'in güneyi ile ortak kesimlerini hedef aldı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna göre, İsrail'in güneyindeki Necef Çölü bölgesi ve Gazze Şeridi sınırındaki yerleşimlerde sirenler çaldı.

Bölgedeki AA muhabiri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te sirenlerin çalmasının hemen ardından şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama

İzzet Ulvi Yönter'in sürpriz istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama
Daha 17 yaşında: 'Baba' yalanı Suriyeli genci kurtaramadı

Daha 17 yaşında: "Baba" yalanı Suriyeli genci kurtaramadı
Aleyna Kalaycıoğlu'nun 9 ay önceki sözleri gündem oldu! Resmen olacakları anlatmış

Olacakları resmen 9 ay önce anlatmış
Dikkatli izleyenler hemen fark etti: Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu

Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu
İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı

İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı
Ali Yerlikaya imaj değiştirdi! İşte son hali

Bu halini unutun! İşte Ali Yerlikaya'nın yeni imajı
Cengiz Kurtoğlu apar topar hastaneye kaldırıldı

Cengiz Kurtoğlu kanlar içinde kaldı! Hemen hastaneye kaldırıldı