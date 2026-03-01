Haberler

İran'ın Tel Aviv'e düzenlediği füze saldırısında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İsrail'in ortak saldırısının ardından İran, Tel Aviv'e füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı ve çevredeki binalar hasar gördü.

ABD ve İsrail'in ortak saldırısının ardından İran'ın misilleme saldırısında Tel Aviv kentine doğrudan isabet eden füze nedeniyle 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Büyük Tel Aviv olarak bilinen Gush Dan bölgesindeki iki binaya doğrudan isabet eden füzenin çevredeki bina ve araçlara da ciddi hasar verdiği basına yansıdı.

İsrail basını, İran'ın söz konusu füze saldırısının kamuoyuna yansıyan ilk doğrudan isabet olduğunu belirtti.

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan (Kızıl Davut Yıldızı) yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre İran'ın balistik füze saldırısında 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı ve bu kişilerin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İsrail basınına konuşan olay yerindeki sağlık ekipleri, füze saldırısında yaralanan 40'lı yaşlarında bir kadının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Burak Dağ
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi

İsrail "Hamaney öldü" diyor! Dünyanın gözü İran'da
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

Dünya için felaketin başlangıcı! İran en önemli kozunu oynadı
Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor: Yakında ABD üslerine saldırmaya başlayacağız

Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor! Vuracakları noktaları verdiler
İran, Dubai'nin en lüks otellerinden birini vurdu: 4 yaralı

İran vurdu, ülkenin belki de en lüks oteli alevlere teslim oldu
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Panikle kaçtılar! Çatışmalarda Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu

Panikle kaçtılar! Çatışmalarda havalimanı da vuruldu
İran'ın misillemelerini gerekçe gösterdiler! İsrail Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapattı

İran'ın misillemelerini gerekçe gösterdiler! İsrail'den Gazze kararı