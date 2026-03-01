İran'ın Tel Aviv'e düzenlediği füze saldırısında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

ABD ve İsrail'in ortak saldırısının ardından İran'ın misilleme saldırısında Tel Aviv kentine doğrudan isabet eden füze nedeniyle 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Büyük Tel Aviv olarak bilinen Gush Dan bölgesindeki iki binaya doğrudan isabet eden füzenin çevredeki bina ve araçlara da ciddi hasar verdiği basına yansıdı.

İsrail basını, İran'ın söz konusu füze saldırısının kamuoyuna yansıyan ilk doğrudan isabet olduğunu belirtti.

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan (Kızıl Davut Yıldızı) yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre İran'ın balistik füze saldırısında 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı ve bu kişilerin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İsrail basınına konuşan olay yerindeki sağlık ekipleri, füze saldırısında yaralanan 40'lı yaşlarında bir kadının yaşamını yitirdiğini duyurdu.