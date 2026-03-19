İran'ın İsrail'e attığı füzenin parçasının Batı Şeria'ya düşmesi sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti

İran tarafından ateşlenen bir füzenin parçasının işgal altındaki Batı Şeria'ya düşmesi sonucunda 4 Filistinli kadın hayatını kaybetti. Olayın detayları Filistin Kızılayı tarafından açıklandı.

İran'ın, İsrail'e yaptığı son saldırıda ateşlediği füzenin parçasının işgal altındaki Batı Şeria'ya düşmesi sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İran'dan ateşlenen füzenin şarapneli işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde el-Halil kentindeki Beyt Ava beldesine düştü.

Filistin Kızılayı, füze parçasının Beyt Ava beldesinde bir kadın kuaförüne isabet etmesi sonucunda 4 kadının hayatını kaybettiğini, 6 kadının da yaralandığını açıkladı.

Filistin Kızılayı ilk açıklamasında 7 kişinin yaralandığını duyururken, bir kişinin ise durumunun kritik olduğunu belirtmişti.

Hizbullah'ın Lübnan'dan 2024 yazında ateşlediği füzelerin çoğunlukla Arap bölgelerine isabet etmesi sonucunda, İsrail'in Filistin beldelerinin bulunduğu noktalara yeterli hava savunma sistemi yerleştirmediği, Filistinlilerin yaşadığı bölgelerde yeterli sığınak bulunmadığı yönündeki eleştiriler sıkça dile getirilmişti.

Aynı konu, Haziran 2025'teki 12 günlük savaşta bir füzenin İsrail'in kuzeyindeki Filistin beldesine düşmesi sonrası tekrar gündeme gelmişti.

İsrail'in Aşdod bölgesine isabet

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'ın füze saldırısında işgal altındaki Batı Şeria'nın yanı sıra güneydeki Necef bölgesi ve Gazze Şeridi çevresinde alarmların devreye girdiğini belirtti.

Haberde, füze parçasının Aşdod (Askalan) yakınlarındaki Lakiş bölgesinde bir binaya isabet ettiği ve hasara yol açtığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak
Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti

Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
Tottenham'a galibiyet yetmedi! Atletico Madrid son 8'de

Kazandılar ama yetmedi! İşte 7-5'lik skorla turu geçen takım
Bayern Münih'ten Atalanta'ya iki maçta 10 gol

Çok acımasızlar: İki maçta tam 10 gol
İsrailli Bakandan idam platformu önünde skandal mesaj

İsrailli Bakandan idam platformu önünde skandal mesaj!
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var

Bakan Gürlek, Özgür Özel'in iddiaları sonrası mal varlığını açıkladı
ABD İran'da ölen askerlerin cenaze törenleri için tam gizlilik kararı aldı

Trump gelecek tepkileri biliyor! Hiçbir görüntü yayınlanmayacak
Taraftarı korkutan görüntü! Sakatlık yaşayan Osimhen kolunu oynatamadı

Taraftarı korkutan görüntü