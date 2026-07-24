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İran saldırıları Bahreyn'de alarm

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İran tarafından düzenlenen saldırılar nedeniyle Bahreyn'de uyarı sirenlerinin çaldığı bildirildi.

İran tarafından düzenlenen saldırılar nedeniyle Bahreyn'de uyarı sirenlerinin çaldığı bildirildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, saldırılar nedeniyle uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurdu.

Bakanlık, halka sakin kalmaları ve en yakın güvenli bölgelere gitmeleri çağrısında bulundu.

İran, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Körfez ülkelerindeki ABD askeri üslerini füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alıyor.

Kuveyt ve Bahreyn başta olmak üzere Körfez'deki bazı Arap ülkeleri, sık sık hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı hava saldırılarını engellediğine ilişkin açıklamalar yapıyor.

Kaynak: AA
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