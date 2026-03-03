Haberler

İran'ın Abuja Büyükelçisi Raja: "İran, sebepsiz ve koordine askeri saldırıların hedefi oldu"

İran'ın Abuja Büyükelçisi Gholamreza Mahdavi Raja, ABD ve İsrail'i İran'a yönelik "sebepsiz ve koordine askeri saldırılar" düzenlemekle suçladı.

Büyükelçi Raja, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin başkent Abuja'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD ve İsrail'i İran'a yönelik "sebepsiz ve koordine askeri saldırılar" düzenlemekle suçlayan Raja, saldırıların Tahran ile Washington arasında diplomatik temasların sürdüğü bir dönemde yapıldığını belirtti.

Raja, "İran ile ABD, anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözümünü amaçlayan aktif bir diplomatik süreç yürütürken İran sebepsiz ve koordine askeri saldırıların hedefi oldu." dedi.

Saldırıların ramazanın 10. gününde ve İran takvimine göre yeni yılın başlangıcı olan Nevruz arifesinde düzenlendiğini vurgulayan Raja, zamanlamanın olayın "etik, insani ve ahlaki boyutunu" daha da ağırlaştırdığını savundu.

Raja, saldırıların ilk saatlerinde sivil yerleşimlerin hedef alındığını ileri sürerek özellikle eğitim kurumlarının vurulduğunu iddia etti.

İran'ın güneyindeki Minab kentinde bir kız ilkokulunun neredeyse tamamen yıkıldığını belirten Raja, yaklaşık 200 öğrencinin hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını söyledi.

Raja, saldırıları hukuka aykırı ve insanlık dışı olarak nitelendirerek "Okulların ve çocukların bilinçli şekilde hedef alınması, uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlalidir." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Raja, askeri operasyon kapsamında İran'ın üst düzey liderliğine yönelik hedefli bir saldırı düzenlendiğini ve ülkenin "saygıdeğer liderinin" suikast sonucu hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Diplomasinin bu gelişmeyle zayıflatıldığını öne süren Raja, müzakerelerin güç kullanımı lehine terk edilebileceğine dair "tehlikeli bir mesaj" verildiğini söyledi.

Raja, "İran, halkını, egemenliğini, ulusal çıkarlarını ve toprak bütünlüğünü hukuka uygun, orantılı ve gerekli bir şekilde savunma yönündeki meşru hakkını saklı tutmaktadır." diye konuştu.

