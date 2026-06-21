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İran medyası: Hürmüz Boğazı'ndan hiçbir geminin geçişine izin verilmiyor

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İran medyası, Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar tüm gemilerin geçişine kapalı olduğunu duyurdu. Kapatma gerekçesi olarak ABD'nin mutabakat yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve İsrail'in Lübnan saldırıları gösterildi.

İran medyası, ülkenin güneyindeki Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin geçişine hala kapalı olduğunu bildirdi.

Fars Haber Ajansı, ismi açıklanmayan askeri bir yetkilinin açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın hala kapalı olduğu ve İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından yapılacak ikinci bir duyuruya kadar hiçbir geminin boğazdan geçişine izin verilmeyeceği belirtildi.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahından dün yapılan açıklamada, ABD'nin mutabakat sorumluluklarını yerine getirmemesi ve İsrail'in Lübnan'a saldırılarını devam ettirmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatıldığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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