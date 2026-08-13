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İran'dan ABD'ye Hürmüz Yanıtı: Boğaz Hâlâ Kapalı

İran'dan ABD'ye Hürmüz Yanıtı: Boğaz Hâlâ Kapalı
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İran Basra Körfezi Su Yolu Yönetim Kurumu, ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı'ndaki engelin kaldırıldığı yönündeki açıklamalarını yalanladı. Kurum, boğazın hâlâ kapalı olduğunu ve İran'ın şartları kabul edilmeden yeniden açılmayacağını duyurdu.

(TAHRAN) - İran Basra Körfezi Su Yolu Yönetim Kurumu, ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı'ndaki engelin kaldırıldığı yönündeki açıklamalarını yalanlayarak, boğazın hala kapalı olduğunu bildirdi.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı'ndaki durumun değiştiğine ilişkin art arda yaptığı açıklama ve paylaşımların "gerçeği değiştirmediği" belirtildi.

Açıklamada, "Hürmüz Boğazı hala kapalı ve İran'ın şartları kabul edilene kadar yeniden açılmayacak" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
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