İran Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Yardımcısı: "Hürmüz'ün açılması karşı tarafı test etmeye yönelik"

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, Hürmüz Boğazı'nın Lübnan'daki ateşkes süresinin sonuna kadar tüm ticari gemilere açılmasına ilişkin açıklama yaptı.

ABD merkezli X sosyal medya platformundaki paylaşımında Tabatabai, "Hürmüz Boğazı'nın bir kısmının İran'ın girişimiyle şartlı ve sınırlı şekilde yeniden açılması, karşı tarafın taahhütlerini test etmeye yöneliktir." ifadelerini kullandı.

"Düşmanın X'deki asılsız söylemleri İran halkının elde ettiği zafer duygusu ve gururunu ortadan kaldırmaya yöneliktir." diyen Tabatabai, "Sözlerinde durmazlarsa kötü sonuçlarla karşılaşırlar." uyarısında bulundu.