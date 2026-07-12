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İran lideri Hamaney'in danışmanı, Hürmüz Boğazı'nı ulusal güvenlik meselesi olarak değerlendirdi

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İran liderinin danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Komutanı Muhsin Rezai, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın ulusal güvenliği ve caydırıcılığı açısından kritik rol oynadığını belirtti.

İran lideri Mücteba Hamaney'in danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Muhsin Rezai, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın ulusal güvenliğini sağlama noktasında önemli bir rol oynadığını söyledi.

İran basınına yansıyan haberlere göre Rezai, Hürmüz Boğazı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hürmüz Boğazı'nın İran'ın ulusal güvenliğini sağlama noktasında önemli bir rol oynadığını belirten Rezai, "Hürmüz Boğazı'nı koruyoruz." dedi.

Rezai ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın stratejik öneminin İran'ın caydırıcı gücünün bir parçası olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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