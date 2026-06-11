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İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'na yaklaşılması düşmanla işbirliği olarak kabul edilecek

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İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nı ikinci bir duyuruya kadar gemi trafiğine kapattığını ve boğaza yaklaşmanın 'düşmanla işbirliği' sayılacağını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar gemi trafiğine kapatıldığını ve boğaza yaklaşılmasının "düşmanla işbirliği" olarak kabul edileceğini bildirdi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın ateşkes ihlali nedeniyle yeniden kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Amerikan düşmanının ateşkes koşullarını tekrar tekrar ihlal etmesinin ardından, Hürmüz Boğazı ikinci bir duyuruya kadar kapatılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Hiçbir geminin Basra Körfezi ve Umman Denizi'ndeki demirleme alanlarından ayrılmaması uyarısında bulunulan açıklamada, "Hürmüz Boğazı'na yaklaşmak, düşmanla işbirliği olarak kabul edilecektir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
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