İran Devrim Muhafızları Ordusu: Sularımıza ve çıkarlarımıza yönelik saldırılara izin vermeyiz

Ekberzade, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İranlı askeri yetkilli Ekberzade, ülkesinin Hürmüz Boğazı'na bakışının stratejik olduğuna vurgu yaparak, "Hürmüz Boğazı'nın alanı bizim için daha büyük hale geldi. Bir diğer ifadeyle Hürmüz Boğazı genişledi ve operasyonel alan haline dönüştü. Sularımıza ve çıkarlarımıza yönelik saldırılara hiçbir şekilde izin vermeyiz." ifadelerini kullandı.

Ekberzade, ABD'nin İran Deniz Kuvvetleri'nin zayıfladığı yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ve mevcut durumda yaşanan gelişmelerin bu iddianın aksini ortaya koyduğunu belirtti.

ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresindeki "kışkırtıcı" eylemelerine anında cevap verildiğini ve bu yolla mesaj iletildiğini söyleyen Ekberzade, bölgedeki tüm hareketleri yakından takip ettiklerini dile getirdi.