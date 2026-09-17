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İran: Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nda MQ-9 tipi bir İHA'yı düşürdük

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası semalarında ABD yapımı MQ-9 tipi bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası semalarında ABD yapımı MQ-9 tipi bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 10.12'de Keşm Adası semalarında tespit edilen MQ-9 tipi İHA'nın İran hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca bunun şimdiye kadar düşürülen 53'üncü MQ-9 tipi İHA olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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