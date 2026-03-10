İran medyası, Hürmüz Boğazı'nda geçiş için bekleyen gemilerin görüntülerini paylaştı

İran medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın " Hürmüz Boğazı'ndan bazı gemilerin geçiş yaptığı"na yönelik açıklamasının ardından boğazdan geçiş yapamayan ve beklemede olduğu öne sürülen gemilerin görüntülerini paylaştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda geçiş bekleyen gemilerin görüntülerini yayımladı.

Söz konusu görüntü, "Trump, petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'nı geçtiğini iddia ediyor... Devrim Muhafızları: Bu tankerler boğazın kenarında duruyor." ifadeleriyle servis edildi.

ABD Başkanı Trump, 9 Mart'ta CBS News'e, "Şu anda bazı gemiler (Hürmüz Boğazı'ndan) geçiş yapıyor ama boğazın kontrolünü almayı düşünüyorum." açıklamasında bulunmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Trump'a cevap olarak, İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden her Arap veya Avrupa ülkesinin bugünden itibaren Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapabileceklerini duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, 3 Mart'taki açıklamasında, Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattıklarını ve buradan geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını ifade etmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Yapı Karargahı Komutan Yardımcısı Kiyomers Haydari, 5 Mart'taki açıklamasında, Hürmüz Boğazı'nı kapatmadıklarını iddia ederek, uluslararası protokollere uyan gemilerin seyirlerine devam ettiğini ileri sürmüştü.