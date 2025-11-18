İran Hudut Hattında 81 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, İran sınırında yapılan güvenlik operasyonunda 81 kilo 133 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), İran hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 81 kilo 133 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimiz, vatanımızın güvenliği için 7/24 keşif, gözetleme ve devriye görevini kararlılıkla sürdürüyor. Son olarak İran hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 3 adet çuval içerisinde toplam 81 kilo 133 gram uyuşturucu madde tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, gerekli işlemlerin yapılması üzere Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel