Haberler

İran Heyeti, ABD ile Yapılacak Müzakereler İçin İsviçre'ye Ulaştı

İran Heyeti, ABD ile Yapılacak Müzakereler İçin İsviçre'ye Ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ortadoğu'daki çatışmaları durdurmak için ABD ile görüşecek İran heyeti, İsviçre'nin Burgenstock kentine ulaştı. Görüşmeler, taraflar arasındaki geçici barış anlaşmasının uygulanması kapsamında gerçekleştirilecek.

CENEVRE, 21 Haziran (Xinhua) -- Ortadoğu'da devam eden çatışmaları durdurmak amacıyla ABD ile gerçekleştirilecek görüşmelere katılacak İran heyeti, cumartesi günü geç saatlerde İsviçre'nin Burgenstock kentine ulaştı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "İran heyetinin İsviçre'ye gelişini memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullanarak, heyetin ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanması kapsamında Burgenstock'a doğru hareket ettiğini belirtti.

Taraflar arasındaki geçici barış anlaşmasının uygulanmasına yönelik ilk müzakerelerin cuma günü yapılması planlanmış ancak ertelenmişti.

Kaynak: Xinhua
19 Mart'tan beri aranıyordu! Aysel Yıldırım cinayete kurban gitmiş

94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kendisine yaklaşan kadını yanlış anlayınca ortaya ilginç anlar çıktı

Kendisine yaklaşan kadını yanlış anlayınca ortaya ilginç anlar çıktı
Melis Sezen tatilde! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Ünlü oyuncu tatilde! Bikinili pozlarına resmen yorum yağdı
Genç polis kalbine yenildi, hamile eşi gözyaşlarına boğuldu

Karnında bebeğiyle hayatının en büyük acısını yaşadı
Trump'tan skandal Ukrayna çıkışı: Kadınları hariç hayranı değilim

Ukrayna için söyledikleri savaş çıkarır! Kadınları hariç...

İran'dan 6 hafta sonra bir ilk! Harg Adası'ndan ham petrol ihracatı başladı

İran'dan 6 hafta sonra bir ilk
Curaçao'dan tarihi puan! 15 kurtarış yaparak ülkesine bir ilki yaşattı

Sizler uyurken tam 15 kurtarış yaptı, ülkesine ilk kez puan kazandırdı
Kulağındaki küpeyi çıkaramayınca sınava alınmadı, okul bahçesinde yere yığıldı

Hayalleri yarım kaldı! Ne yaptıysa olmadı, okulun önünde yere yığıldı