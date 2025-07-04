İran Hava Sahanı Yeniden Uçuşlara Açıldı

TAHRAN, 4 Temmuz (Xinhua) -- İran Karayolları ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, ülkenin hava sahasının, iç, dış ve uluslararası transit uçuşlara yeniden açıldığını duyurdu.

Bakanlığın perşembe günü internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada söz konusu kararın, İran Sivil Havacılık Kurumu'nun onayı ve ülkenin mevcut koşulları göz önünde bulundurularak yapılan detaylı güvenlik ve emniyet incelemeleri sonucunda alındığını bildirildi.

Açıklamaya göre ülkenin orta kesimindeki İsfahan ve kuzeybatısındaki Tebriz hariç, Tahran'daki Mehrabad Uluslararası Havalimanı ve İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı da dahil olmak üzere ülkenin kuzey, doğu, batı ve güney bölgelerindeki tüm havalimanları iç ve dış uçuşlara açılacak.

Tahran'daki ve kuzey, batı ve güney bölgelerindeki havalimanlarında yerel saatle 05.00-18.00 arasında iç ve dış hat seferleri yapılacak. Doğu hava sahası ise gün boyunca tüm uçuşlara açık olacak.

Orta ve batı kesimlerdeki hava sahasının da uluslararası transit uçuşlara açık olacağı, İsfahan ve Tebriz havalimanlarının da altyapı hazırlıklarının ardından faaliyete geçeceği ifade edildi.

İsrail'in Tahran ve diğer bölgelere düzenlediği hava saldırılarının ardından İran, 13 Haziran'da hava sahasını geçici olarak kapatmıştı. 12 gün süren hava saldırılarının ardından 24 Haziran'da iki taraf arasında ateşkes sağlanmıştı.