Üye Girişi
Haberler

Haniye'nin ölümü nedeniyle İran ve Filistin'de ulusal yas ilanı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tahran'da suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye'nin ölümünün ardından İran 3, Filistin 1 günlük ulusal yas ilan etti.

İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ardından İran ve Filistin ulusal yas ilan etti.

Hamas Lideri Haniye, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybetti. İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın hükümet yetkililerine dayandırarak verdiği habere göre; İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti bir bildiri yayınlayarak 3 günlük yas ilan etti.

FİLİSTİN'DE 1 GÜNLÜK YAS

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise Haniye'nin ölümü nedeniyle 1 günlük ulusal yas ilan etti. Abbas, Batı Şeria'daki resmi kurumlarda bugün Filistin bayraklarının yarıya indirilmesi talimatı verdi.

MÜZAKELERİN KİLİT İSMİYDİ

1962 yılında Gazze'deki bir mülteci kampında doğan İsmail Haniye, Hamas'ın kuruluşundan bu yana önemli bir isimdi. İsrail tarafından birçok kez hapse atılan Haniye, 2003 yılında İsrail'in suikast girişiminden kurtulmuştu. 3 yıl sonra Hamas'ın seçimleri kazanmasının ardından kısa bir süre Filistin Başbakanı olan Haniye, 2017 yılında Hamas'ın siyasi büro başkanlığına seçilmişti. Haniye, Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Hamas heyetine liderlik ediyordu.

ABD'li yetkililer, geçtiğimiz hafta sonu Roma'da yapılan toplantıdan olumlu bir sonuç çıkmamasına rağmen ateşkes müzakerelerinin yakında başarıya ulaşabileceğini ileri sürmüştü.

Kaynak: ANKA / Güncel

İsmail Haniye Filistin Tahran Kurban İran Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok

ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok

 Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi

Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi

 Esnafın 'Cenazedeyiz' uyanıklığı! Baskın haberini önceden alanlar kepenk kapattı

Esnafın "Cenazedeyiz" uyanıklığı! Baskın haberini önceden alanlar kepenk kapattı

 Suikasttan bir gün önce görüşmüşler! Bakan Fidan'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin açıklama

Suikasttan bir gün önce görüşmüşler! Bakan Fidan'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin açıklama
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title