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İran Ordu Sözcüsü: "İran halkının çıkarlarını sağlayan her türlü mutabakat ve anlaşmayı destekleyeceğiz"

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İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, ABD ile sağlanan mutabakata ilişkin olarak, halkın çıkarlarını gözeten her anlaşmayı destekleyeceklerini, ancak düşman taahhütlerini yerine getirmezse askeri durumu anlaşma öncesine döndüreceklerini açıkladı.

İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, ABD ve İran arasında sağlanan mutabakata ilişkin, "İran halkının çıkarlarını sağlayan her türlü mutabakat ve anlaşmayı destekleyeceğiz." dedi.

Ekreminiya, devlet televizyonuna, ABD ve İran arasında sağlanan mutabakat ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mutabakat döneminde askeri savunma gücünü artıracakları mesajını veren Ekreminiya, "İran, halkının çıkarlarını sağlayan her türlü mutabakat ve anlaşmayı destekleyeceğiz. Eğer düşman taahhütlerini yerine getirmez ise bölgedeki askeri durumu hızlı bir şekilde anlaşma öncesi haline döndürürüz." ifadelerini kullandı.

Ekreminiya, askeri hazırlık düzeyini önceki döneme nazaran daha iyi bir seviyeye taşıyacaklarını ve bunun "düşmanın" taahhütlerine bağlı kalması noktasında mecburiyet meydana getireceğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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