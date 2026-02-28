Haberler

İran haber ajansı IRNA: Güneydeki bir ilkokul ABD-İsrail saldırısında hedef alındı, en az 5 çocuk öldü


İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir ilkokula ABD-İsrail saldırısında en az 5 kız öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde ABD- İsrail saldırısında bir ilkokul hedef alındı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, 5 kız öğrenci yaşamını yitirdi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
