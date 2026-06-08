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İran füzesi, Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprağındaki yasa dışı yerleşime isabet etti

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İran'ın sabah saatlerinde İsrail'e fırlattığı füzelerden biri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki yasa dışı Itamar yerleşimine isabet etti. 3 binanın hasar gördüğü saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

İran'ın sabah saatlerinde fırlattığı füzelerden biri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde, gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulan yasa dışı "Itamar" yerleşimine isabet etti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, İran'ın sabah saatlerinde İsrail'e düzenlediği füze saldırısına ilişkin bilgi verildi.

İran füzesinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentindeki yasa dışı Itamar yerleşimine isabet ettiği kaydedilen haberde, 3 binanın hasar aldığı belirtildi.

Hasar alan evlerden birine ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Füze isabeti sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.

İsrail'in sabah saatlerinde İran'ın orta ve batı kesimine düzenlediği saldırıların ardından İran, İsrail'in orta ve güney kesimini hedef alan bir dizi füze saldırısı düzenlemişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
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