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ABD saldırılarının ardından İran'ın hedefinde olan Ürdün'de sirenler çaldı

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ABD'nin İran'a saldırılarının ardından İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle Ürdün'de sirenler çaldı. Ürdün ordusu, 3 füzenin düşürüldüğünü ve can kaybı olmadığını açıkladı. İran ise ABD'nin kullandığı hava üssünde büyük hasar olduğunu iddia etti.

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle Ürdün'ün çeşitli bölgelerinde sirenler çaldı.

Ürdün devlet televizyonu El-Memleke'nin haberine göre, sirenler, vatandaşları uyarmak ve yetkili makamların talimatlarına uymalarını sağlamak amacıyla devreye sokuldu.

Ürdün resmi haber ajansı Petra'ya göre, Ürdün ordusu, İran'dan fırlatılan ve ülke topraklarını hedef alan 3 füzenin engellenerek düşürüldüğünü bildirdi.

Füzelerin engellenmesi ve düşürülmesi sırasında herhangi bir can kaybı, yaralanma veya hasar meydana gelmediği belirtildi.

Engellenen füzelerin Muvaffak Salti Hava Üssü'nü hedef alıp almadığına ilişkin ise bilgiye yer verilmedi.

İran resmi haber ajansı IRNA ise Ürdün'de ABD güçlerinin de kullandığı Muvaffak Salti Hava Üssü'nde ilk bildirilenden daha büyük hasar oluştuğunu iddia etti.

IRNA'nın haberinde, yeni değerlendirmelerin, üssün yalnızca tek bir roketle vurulmadığını, geniş çaplı, yüksek düzeyde koordineli ve hassas biçimde hedeflenen bir saldırıya maruz kaldığını gösterdiği öne sürüldü.

Haberde, saldırının boyutu ve üste meydana geldiği iddia edilen hasara ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Ürdün'ün doğusundaki Ezrak bölgesinde bulunan Muvaffak Salti Hava Üssü, Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından işletiliyor. Üs, ABD askerleri ve savaş uçakları tarafından da kullanılıyor.

Kaynak: AA / Ömer Erdem
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