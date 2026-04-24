İran: Erakçi'nin Pakistan, Umman ve Rusya ziyaretlerinde savaşın bitirilmesiyle ilgili çabalar görüşülecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Pakistan, Umman ve Rusya'yı kapsayacak ziyaretinde, ABD ve İsrail'in İran'a dayattığı savaşın sona erdirilmesine ilişkin çabaların değerlendirileceğini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Bekayi, Erakçi'nin Pakistan, Umman ve Rusya'ya yapacağı ziyaretler hakkında açıklamada bulundu.

Bekayi, "Erakçi'nin ziyaretlerinde ABD ve İsrail'in İran'a dayattığı savaşın sona erdirilmesine ilişkin çabaların son durumu ele alınacak. Ayrıca bölgesel istikrar ile barış için görüş alışverişinde bulunulacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), Erakçi'nin Pakistan'da ABD'li yetkililerle görüşme yapmayacağını duyurdu.