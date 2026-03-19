İran, ülkedeki enerji tesislerine yönelik saldırılara karşı misillemelere devam edileceğini bildirdi

İran Silahlı Kuvvetleri, ülkedeki enerji tesislerine yönelik saldırılara karşı misillemelere devam edileceğini duyurdu.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay İbrahim Zülfikari, ABD-İsrail'in dün İran'daki petrol rafinerilerine saldırılarının ardından İran'ın misillemelerine ilişkin açıklama yaptı.

İran'ın enerji altyapısına saldırıların "büyük bir hata" olduğunu söyleyen Zülfikari, " İran'ın enerji altyapısına saldırmak büyük bir hataydı ve bunun karşılığının henüz verilmediği konusunda düşmana uyarıda bulunuyoruz." dedi.

Zülfikari, "Eğer bu tekrar yaşanırsa, enerji altyapınız ve müttefiklerinizin enerji altyapısı tamamen yok edilene kadar saldırılarımız durmayacak ve cevabımız bu geceki saldırılardan çok daha şiddetli olacaktır." ifadelerini kullandı.

İran'ın güneyindeki Basra Körfezi kıyısındaki Aseluye petrol rafinerisi ile Güney Pars doğalgaz sahasına bağlı rafinelerin ABD-İsrail tarafından hedef alındığı bildirilmişti.

İran, petrol rafinelerine saldırıların ardından Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da ABD ile bağlantılı petrol tesislerini vuracağını bildirerek, petrol tesisleri ve çevresi için "tahliye uyarısı" yayımladı.

Uyarının yayımlanmasından bir kaç saat sonra dün akşam saatlerinde Körfez'deki bazı ülkelerin petrol tesislerine füze saldırıları düzenlemişti.