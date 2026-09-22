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İran, el konulan ABD ve İsrail gemilerini satıp gelirini savaş mağdurlarına verecek

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İran Yargı Erki üst düzey yetkilisi Hasan Abdulianpur, Basra Körfezi'nde el konulan ABD ve İsrail gemilerinin satılıp gelirinin savaşta zarar gören ailelere verileceğini söyledi. Hürmüzgan'da 537 vaka tespit edildi, Tahran Devrim Mahkemesi'nde 100'den fazla dava açıldı.

İran Yargı Erki üst düzey yetkilisi Hasan Abdulianpur, İran tarafından Basra Körfezi'nde el konulan ABD ve İsrail'e ait ticari gemilerin satışa çıkarılacağını ve satıştan elde edilecek gelirlerin savaşta hayatını kaybedenlerin ailelerine verileceğini söyledi.

Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, Yargı Avukatları Merkezi Başkanı Abdulianpur, İran tarafından el konulan ABD ve İsrail gemilerinin "satılacağını" belirtti.

Abdulianpur, "Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde bir dizi Amerikan ve İsrail gemisine yargı kararları doğrultusunda el konuldu ve bu gemilerin satışından elde edilecek gelir, son savaşta zarar gören ailelerin ve bireylerin zararlarını karşılamak için kullanılacaktır." diye konuştu.

Hürmüzgan eyaletinde ve çevresinde ABD'nin saldırılarından kaynaklanan zararların tespit edilmesi için uzmanların incelemeler başlattığını aktaran Abdulianpur, şu ana kadar Keşm, Bender Lenge ve Cask bölgelerinde 537 vakanın tespit edildiğini ve bu konuda Tahran Devrim Mahkemesi'nde 100'den fazla davanın açıldığını ifade etti.

Abdulianpur, maddi ve manevi tazminat taleplerinin, Tahran'daki Uluslararası Adalet Divanı'nın 55. Şubesi'nin hukuk departmanında takip edildiğini söyleyerek, duruşmaların ilerleyen haftalarda sırayla yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA
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