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İran Donanması Hürmüz Boğazı'nda tankerin hasar alıp alev aldığını duyurdu

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İran Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nda takip sistemlerini kapatarak yasaklı bölgeden geçmeye çalışan petrol tankerinin hasar alıp alev aldığını duyurdu. Hasarın mayından mı yoksa saldırıdan mı olduğu belirtilmedi; gemilere elektronik sistemlerini açık tutma çağrısı yapıldı.

İran Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nda takip sistemlerini kapatarak "yasaklı bölgeden" geçmeye çalışan bir petrol tankerinin hasar gördüğünü ve alev aldığını duyurdu.

İran Donanması tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda seyreden bir petrol tankerinin takip sistemlerini kapattığı ve "yasaklı" bir bölgeden geçmeye çalıştığı sırada hasar alarak alev aldığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu tankerin İran Donanması tarafından tespit edildiği ancak hasarın mayına çarpma nedeniyle mi yoksa saldırı sonucu mu meydana geldiğine ilişkin bilgi verilmedi.

İran Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nın doğusu ile Umman Denizi ve Arap Denizi bölgelerinde "yeni bir konuşlanma düzenine" geçtiği ifade edilen açıklamada, deniz trafiğinin ve yabancı unsurların faaliyetlerinin "kesintisiz ve gerçek zamanlı" olarak takip edildiği kaydedildi.

Ayrıca, bölgedeki tüm gemilere uluslararası kurallara uygun şekilde elektronik sistemlerini açık tutmaları ve güvenli geçiş için İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon kurmaları çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA
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