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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'li yetkililerin İran'ın biyolojik veya kimyasal silah geliştirdiğine ilişkin iddialarını, 2003'te Irak'ın işgaline gerekçe gösterilen kitle imha silahları iddialarına benzetti.

Bekayi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'li yetkililerin daha önce İran'ın nükleer tehdit oluşturduğunu ileri sürdüğünü, şimdi ise ülkenin biyolojik veya kimyasal silah geliştirdiğine ilişkin iddiaları gündeme getirdiğine dikkati çekti.

İddiaların sürekli değiştiğini ancak bunların dayandığı anlatının tanıdık olduğunu ifade eden Bekayi, uluslararası kamuoyunun 2003'te yaşananları unutmasının beklendiğine işaret etti.

Bekayi, paylaşımında dönemin ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın, Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olduğu iddiasını desteklemek amacıyla 2003'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) elinde küçük bir şişeyle yaptığı sunumdan bir fotoğrafı da paylaştı.

Powell'ın bu görüntüsünün modern tarihin en önemli istihbarat başarısızlıklarından ve siyasi aldatmacalarından birinin sembolü haline geldiğini aktaran Bekayi, Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olduğuna ilişkin temelsiz istihbarat iddialarının kamuoyu desteği oluşturmak ve ülkenin işgaline zemin hazırlamak için kullanıldığını savundu.

Bekayi, Irak işgalinin sonuçlarının yalnızca Irak halkı için değil, daha geniş bölge ve ABD toplumu açısından da felaket olduğunu ifade etti.

ABD'nin İran'a yönelik yeni iddialarının da benzer bir senaryoyu izlediğini savunan Bekayi, uluslararası kamuoyunun 2003'teki Irak işgalinden ders çıkarıp çıkarmadığını sorgulayarak, dünyanın bir kez daha büyük ölçekte aldatılmasına izin verilip verilmeyeceği sorusunu yöneltti.

Amerikan The New York Times gazetesi, İran'daki bazı barajların yalnızca tarımsal sulama ve elektrik üretimi için değil yer altındaki askeri tesislere destek sağlamak amacıyla da inşa edilmiş olabileceğini iddia etmişti.

Kaynak: AA