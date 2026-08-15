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Hürmüz Boğazı görüşmelerinde ilerleme: İran ve Umman uzlaşıyor

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İran, Umman ile Hürmüz Boğazı görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Denizcilik haritasında uzlaşan iki ülke, olumlu atmosferde müzakerelere devam ediyor. İran, ABD'yi engel oluşturmakla suçladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran ile Maskat arasında yaklaşık 3 haftadır devam eden Hürmüz Boğazı konulu görüşmelerde ilerleme sağlandığını ve görüşmelerin "olumlu ve yapıcı" bir atmosferde sürdüğünü bildirdi.

İran basınına açıklama yapan Bekayi, özellikle denizcilik güzergahlarını belirleyen harita konusunda İran ve Umman'ın uzlaşı sağladığını ifade etti.

Görüşmelerin "olumlu ve yapıcı" bir şekilde devam ettiğini aktaran Bekayi, Washington'u görüşmelerin önünde engel oluşturmakla suçladı.

İran-ABD çatışmaları ve Tahran ile Maskat'ın Hürmüz Boğazı görüşmeleri

İran ve ABD arasında 14 Haziran'da Pakistan arabuluculuğunda varılan mutabakatın ilk aşamasında ABD'nin İran'a ait dondurulmuş varlıkları serbest bırakması karşılığında Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın bu stratejik su yolundan geçişlerden 60 gün boyunca ücret almayacağı kararlaştırılmıştı.

ABD, mutabakatın imzalanmasının ardından İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakmamış ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için Umman kara sularından alternatif rota belirlemişti.

ABD'nin bu adımlarını mutabakatın ihlali sayan İran, Boğaz'dan geçişleri kısıtlayarak "izinsiz geçiş yapmaya çalışan" bazı gemileri vurmuştu. Mutabakata rağmen iki ülke arasındaki gerginlik, 8 Temmuz'da Hürmüz Boğazı çevresinde şiddetli çatışmaların başlamasına yol açmış ve yaklaşık 2 hafta devam etmişti.

İran, Hürmüz Boğazı'na kıyısı bulunan Umman ile Boğaz'da gemiler için güvenli geçiş yolları belirlenmesi amacıyla yeniden görüşmelere başlamıştı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de 5 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Umman ile müzakerelerin son aşamaya girdiğini ve müzakere edilen güzergahın 2 ila 4 ay sürmesi beklenen "geçici bir güzergah" olduğunu belirterek, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasının ABD'nin tutumuna bağlı olacağını söylemişti.

Kaynak: AA
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