Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Hürmüz Boğazı'nın güvenli olmadığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ülkesinin müzakere masasını terk etmediğini ancak sorunun ABD'nin tek taraflı taleplerinde ısrar etmesi olduğunu söyledi. Bekayi, Hürmüz Boğazı'nın güvenli olmadığını savunarak bunun nedeninin İran olmadığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin müzakere masasını terk etmediğini ancak ABD'nin tek taraflı taleplerinde ısrar ettiğini söyledi.

Almanya'nın ARD televizyonuna açıklamalarda bulunan Bekayi, İran'ın müzakere masasını hiçbir zaman terk etmediğini belirtti.

Bekayi, "Sorun, ABD'nin tek taraflı taleplerinde ısrar etmesi ve bunları dayatmaya çalışması. İran'ın, İngiltere'deki hava üslerine yönelik gerçekleştirildiği öne sürülen bu tür operasyonlarla hiçbir ilgisi yok." ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'nın güvenli olmadığını belirten Bekayi, bunun nedeninin İran olmadığını savunarak, "ABD ve İsrail bu su yolunu kötüye kullandı. Çünkü İran'a yönelik askeri saldırılarını ve yasa dışı, saldırgan tutumlarını sürdürmek için tüm bölgeyi kullanmaya devam ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bekayi, söz konusu durum devam ettiği sürece İran'ın toprak bütünlüğünü, ulusal güvenliğini ve halkını korumak için gerekli tedbirleri almaktan başka seçeneğinin olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA
Karolin Fişekçi yıllar sonra tribüne döndü

Stat paylaşımı olay oldu: Bazı futbolcuları...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zeytinburnu’nda iki grup arasında silahlı kavga! Mermi evin camını kırarak içeri girdi

Gecenin bir vakti yaptıklarına bakın! Mahallelinin yüreği ağzına geldi
İstanbul'da bir semt diken üstünde! Aynı sokakta 3 günde ikinci cinayet

İstanbul'da bir semt diken üstünde! Aynı sokakta ikinci cinayet
Destici: Batı Trakya Türklerinin dinî iradesi Atina’dan tayin edilemez

Yunanistan'ın hamlesi Destici'yi küplere bindirdi: Bu kabul edilemez
Edirne ve Kırklareli’nde 23 düzensiz göçmen yakalandı

2 ilde toplam 23 kişi yakalandı! Gereken yapılacak
229 bin TL'lik telefonda büyük şok! Saatler içinde kırıldı

Araba fiyatına satılan telefon daha ilk günden hayal kırıklığı yaşattı
Şarkıcı Nev son yolculuğuna uğurlandı, törene Süleyman Soylu da katıldı

Nev son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede dikkat çeken bir isim vardı
Bursa'da 102 yıllık hastane krizi! 150 yatak 60'a düşüyor

102 yıldır şifa dağıtıyordu! Alınan karar bir ilimizi ayağa kaldırdı