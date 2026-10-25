İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Hürmüz Boğazı'nın güvenli olmadığını söyledi

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin müzakere masasını terk etmediğini ancak ABD'nin tek taraflı taleplerinde ısrar ettiğini söyledi.

Almanya'nın ARD televizyonuna açıklamalarda bulunan Bekayi, İran'ın müzakere masasını hiçbir zaman terk etmediğini belirtti.

Bekayi, "Sorun, ABD'nin tek taraflı taleplerinde ısrar etmesi ve bunları dayatmaya çalışması. İran'ın, İngiltere'deki hava üslerine yönelik gerçekleştirildiği öne sürülen bu tür operasyonlarla hiçbir ilgisi yok." ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'nın güvenli olmadığını belirten Bekayi, bunun nedeninin İran olmadığını savunarak, "ABD ve İsrail bu su yolunu kötüye kullandı. Çünkü İran'a yönelik askeri saldırılarını ve yasa dışı, saldırgan tutumlarını sürdürmek için tüm bölgeyi kullanmaya devam ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bekayi, söz konusu durum devam ettiği sürece İran'ın toprak bütünlüğünü, ulusal güvenliğini ve halkını korumak için gerekli tedbirleri almaktan başka seçeneğinin olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA