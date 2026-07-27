İran: ABD ile müzakere talebimiz yok

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'ın ABD ile müzakerelerin yeniden başlamasını talep ettiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyledi. ABD ve İsrail'e tepki gösteren Bekayi, "Sürekli savaş suçları işleyip bununla övünmek, yalnızca Siyonist rejimin etkisiyle yarattıkları felaketten kaçma girişimidir" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran yönetiminin savaşı sona erdirmek amacıyla ABD ile müzakerelerin yeniden başlamasını talep etmediğini açıkladı. Bekayi, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, İran'ın Washington'dan yeni bir müzakere süreci talep ettiği yönündeki iddiaları reddetti.

ABD ve İsrail'e yönelik eleştirilerde bulunan Bekayi, "Bu, savaş yönetimi değildir. Sürekli savaş suçları işleyip bununla övünmek, yalnızca Siyonist rejimin etkisiyle yarattıkları felaketten kaçma girişimidir ve bunun bedelini kaçınılmaz olarak ödeyeceklerdir" ifadelerini kullandı.

Son haftalarda ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanırken, Washington İran'daki çeşitli hedeflere yönelik saldırılar düzenledi. Tahran yönetimi ise buna karşılık Orta Doğu'daki ABD askeri üsleri ile askeri teçhizatını hedef aldığını duyurdu.

İranlı yetkililer, diplomatik çözüm kapısının tamamen kapanmadığını belirtmekle birlikte, mevcut koşullarda ABD ile yeni bir müzakere sürecini kendilerinin talep etmediğini vurguladı.

Kaynak: ANKA