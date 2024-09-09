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İran Dışişleri Bakanlığı: Nükleer Anlaşma İçin Hala Diplomatik Fırsat Var

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, nükleer anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için diplomatik fırsatların bulunduğunu söyledi. Kenani, ülkenin dış politika gündemini ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, nükleer anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için diplomatik fırsatların bulunduğuna inandıklarını söyledi.

Kenani, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen haftalık basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemini ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

İran'ın komşularıyla ve başta Rusya ve Çin olmak üzere Doğu ile ilişkilerine öncelik verdiğini belirten Kenani, " İran'ın komşularla iyi ilişkiler politikası ciddi bir şekilde ve çok önemli bir önceliğe sahiptir. Doğu'ya bakış stratejisi de taktik değil stratejik tercihtir. Doğu ülkeleriyle ilişkiler ciddi anlamda hükümetin ve diplomatik sistemin öncelikleri arasında yer alıyor." dedi.

İran ile Batı arasındaki nükleer müzakerelerin yeniden başlama ihtimaline ilişkin bir soruya Kenani, "Batılı tarafların çok taraflı diplomatik yolun hayata geçirilmesine izin vermemesi üzüntü verici. Karşı tarafın nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak için irade göstermesi koşuluyla anlaşmaya giden yolun açık kalabileceğine ve taraflar için hala diplomatik bir fırsat olduğuna inanıyoruz." diye yanıt verdi.

Kenani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in de yakın zamanda bir araya gelme konusunda anlaştığını aktardı.

Zengezur Koridoru'na ilişkin Tahran'ın tutumu ve son günlerde bu konuyla ilgili Rusya'ya karşı İranlı yetkililerden gelen açıklamaların da sorulması üzerine Kenani, "ekonomik ve transit yollar üzerindeki engellerin kaldırılmasını desteklediklerini ve bunun tüm ilgili ülkelerin çıkarları göz önünde bulundurularak yapılması gerektiğini" söyledi.

Kenani ayrıca, Suriye'de dün İsrail'in saldırılarında İranlı güçlere bağlı tesisin de vurulduğuna dair haberlerin doğru olmadığını savundu.

Kaynak: AA / Güncel

Dışişleri Bakanlığı Politika tahran Nasır İran

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