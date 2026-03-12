İran: "Ülkenin üzerinden savaşın gölgesini uzun süre uzaklaştıracak şekilde hareket etmeliyiz"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD ve İsrail arasında devam eden çatışmalara ilişkin, "Ülkenin üzerinden savaşın gölgesini uzun süre uzaklaştıracak şekilde hareket etmeliyiz." dedi.

Bekayi, İran Devlet Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

"Düşmanın" İran'a kolay şekilde saldırmaya devam etmesine izin verilmemesi gerektiğini söyleyen Bekayi, "Saldırılara ne zaman başlayıp sıkıştıklarında da ne zaman ellerini kaldırıp durduklarını ilan etmelerine izin vermemeliyiz. Ülkenin üzerinden savaşın gölgesini uzun süre uzaklaştıracak girişimlerde bulunmalıyız." ifadelerini kullandı."

Bekayi, ellerinde bulunan tüm imkanlardan ve bölgede sahip oldukları güç merkezlerinden azami ölçüde yararlanmaları gerektiğinin belirterek, "İranlılar ellerindeki imkanları kullanırken fazla nazik oldular. Oysa bölgede ve dünyada kötülük geçerli. Son on günde benzeri görülmemiş saldırılarda birçok evladımızı kaybettik. Savaşın sonunda ödediğimiz tüm bedelleri değerlendirmeliyiz." dedi.