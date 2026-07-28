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İran, Umman ve Suudi Arabistan'dan bölgesel işbirliği mesajı

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TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bölgesel meseleler hakkında görüşmelerde bulundu.

TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bölgesel meseleler hakkında görüşmelerde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı'nın??????? resmi Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre Erakçi, Busaidi ve Bin Ferhan ile telefonda görüştü.

Görüşmelerde bölgesel meselelerin yanı sıra ikili ilişkiler değerlendirildi.

Taraflar, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla birlikte Hürmüz Boğazı'nda oluşan güvensiz ortamın ortadan kaldırılması için işbirliği ve diplomasinin önemine vurgu yaptı.

Kaynak: AA
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