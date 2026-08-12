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İran'dan sağlık ve altyapı işbirliği

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İran Dışişleri ve Sağlık Bakanlıkları, savaşta zarar gören altyapının yeniden inşası için mutabakat zaptı imzaladı. Bakan Erakçi, sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasının en zorlu görevlerden biri olduğunu söyledi.

TAHRAN, 12 Ağustos (Xinhua) -- İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen imza törenine katılan İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, 11 Ağustos 2026.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi salı günü başkent Tahran'da, Dışişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında ülkenin savaşta zarar gören altyapısının yeniden inşasında işbirliğini öngören mutabakat zaptının imza törenine katıldı.

Erakçi törende yaptığı açıklamada, ülkenin sağlık ihtiyaçlarını karşılamanın, ABD ve İsrail ile yaşanan 40 günlük savaş sırasında üstlendikleri en zorlu görevlerden biri olduğunu belirtti. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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