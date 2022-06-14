İran Dışişleri Bakanı, Pakistanlı mevkidaşı ile Afganistan, Yemen ve Filistin'i görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile ikili ilişkilerin yanı sıra Afganistan, Yemen ve Filistin'deki gelişmeleri ele aldı.

Abdullahiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Tahran'ı ziyaret eden Pakistanlı mevkidaşı Zerdari ile ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, mevkidaşı ile iki ilişkiler, ekonomik, ticari, kültürel ve turizm iş birliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuları görüştüklerini belirtti.

Afganistan'daki son gelişmelerin, Yemen ve Filistin'deki konuların da ele alındığını kaydeden Abdullahiyan, Afganistan'daki tüm etnik grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükümetin kurulmasının ülkedeki zorluklardan çıkış yolu olduğunu ifade etti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'nda verilen İran karşıtı karara atıfta bulunan Abdullahiyan, İran'ın müzakere masasından hiçbir zaman kaçmadığını, müzakere ve diplomasinin bir anlaşmaya varmanın en iyi yolu olduğuna inandığını söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari ise İran'ın Pakistan'ın önemli bir komşusu olduğunu ve ülkesinin Tahran ile ilişkileri geliştirmeye çalıştığını söyledi.

Zerdari, görüşmede ikili ilişkileri hak ettiği seviyeye getirebilmek için ikili ilişkileri geliştirmenin yollarını değerlendirdiklerini ifade etti.

Daha fazla icaret ve ikili ilişkinin önündeki engelleri kaldırmaya kararlı olduklarını söyleyen Zerdari, "Enerji iş birliğimizi artırmaya ve İran'dan daha fazla elektrik ithal etmeye, sınır kapıları açıp daha fazla sınır ticaret yapmaya kararlıyız." dedi.

Zerdari iki ülkenin yasal çerçeve içinde mahküm değiş tokuşu yapabilmesi olasılığını da konuştuklarını kaydetti.

İki günlük resmi ziyaret için bu sabah Tahran'a gelen Zerdari'nin temaslarını sürdürmesi bekleniyor.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan bu sabah Tahran'da Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile de görüşmüştü.