Haberler

İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den ABD'ye "saygıyı deneyin" mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına yanıt vererek, ülkesinin savaşa sürüklenmesinin yıkıcı sonuçlar doğuracağını vurguladı. Diplomasi yerine askeri müdahaleleri tercih eden ABD'yi eleştiren Erakçi, 'Artık farklı düşünmenin zamanı geldi.' ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin ABD tarafından her türlü saldırıya maruz kaldığını belirterek, "Artık farklı düşünmenin zamanı geldi. Saygıyı deneyin." dedi.

Erakçi, The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi için kaleme aldığı köşe yazısından bir bölümü ABD merkezli X sosyal medya platformundan paylaştı.

ABD'nin İran'a yönelik farklı politikalar izlemesi gerektiğini belirten yapan Erakçi, "Artık farklı düşünmenin zamanı geldi. Saygıyı deneyin." ifadesini kullandı.

Erakçi, İran ile savaşmanın uzun süreli bir yıkım meydana getireceğini vurgulayarak, "Topyekün bir çatışma son derece yıkıcı olacaktır. Söz konusu çatışma, İsrail'in Beyaz Saray'a pazarlamaya çalıştığı hayal ürünü takvimden çok daha uzun sürecektir." uyarısında bulundu.

ABD'nin İran'a siber saldırılardan askeri müdahalelere kadar birçok alanda saldırdığını söyleyen Erakçi, "İran'ın Başkan Trump'a mesajı nettir: ABD İran'a karşı her türlü düşmanca adımı atmasına rağmen tamamen başarısız olmuştur." dedi.

Erakçi ayrıca, İran halkının, protestolar sırasında hayatını kaybeden sevdiklerinin yasını tutarken başka bir tehditle karşı karşıya kaldığını hatırlatarak, "Şimdi ufukta başka bir tehdit göründü: diplomasinin nihai başarısızlığı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı

Güllü'nün kızı Tuğyan'a bir şok daha! En yakınındaki isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Donald Trump'ın başını ağrıtacak boykot çağrısı

Donald Trump'ın başını ağrıtacak boykot çağrısı
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi

6 yılda boşanabilen adam mutluluğunu bakın kimlerle paylaştı
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
İspanya'da gündem olan kare: Arda Güler'in kolundaki detay performansının bile önüne geçti

İspanya'da gündem olan kare; Performansının bile önüne geçti
Donald Trump'ın başını ağrıtacak boykot çağrısı

Donald Trump'ın başını ağrıtacak boykot çağrısı
Brezilyalı Temel Reis hayatını kaybetti

Olağanüstü kaslarıyla tanınıyordu! Temel Reis hayatını kaybetti
Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı

Korkunç ses iddiası nedeniyle, binayı apar topar terk ettiler