İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Suudi Arabistan ve Katarlı mevkidaşlarıyla bölgesel konuları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Katar ve Suudi mevkidaşıyla ayrı ayrı görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ve ateşkes kapsamındaki diplomatik süreci ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Katar ve Suudi mevkidaşıyla ayrı ayrı görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ve ateşkes kapsamındaki diplomatik süreci ele aldı.

İran devlet televizyonuna göre, Erakçi, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştü.

Erakçi, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeler ile ateşkes sürecini ele aldı.

Ateşkesin kalıcı hale getirilmesi önündeki zorluklara işaret eden Erakçi, İran'ın savaşı sona erdirmeye ve gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik girişimleri hakkında bilgi verdi.

Taraflar, bölge ülkelerinin krizlerin yönetiminde yapıcı rol oynamasının önemine işaret ederek, barış çabalarının desteklenmesi ve istikrarın güçlendirilmesi için temasların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani de ülkesinin arabuluculuk çabalarına katkı sunmaya hazır olduğunu yineledi.

Erakçi ayrıca Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bin Ferhan ile de bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede taraflar, bölgedeki son gelişmeler ve ateşkes kapsamında devam eden diplomatik süreç hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İranlı Bakan, özellikle ateşkesle ilgili gelişmeler hakkında Suudi mevkidaşını bilgilendirerek, savaşın sona erdirilmesi ve gerilimin azaltılması yönündeki çabalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
45 yıl sonra aynı otel! Reagan'ın ardından bu kez hedefte Trump vardı

45 yıl sonra aynı otel! Trump'a suikast girişiminde tuhaf tesadüf
Tutuklu Tuncay Sonel'in Gülistan kaybolmadan önce yaptığı konuşma ortaya çıktı

Eski vali Gülistan kaybolmadan günler önce bu konuşmayı yapmış
Mesir macunlarını yakalayabilmek için dondurma şemsiyesi açtı

Festivale damga vuran görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Uşak'ta görev başındaki polislere ateş açıldı! Yaralılar var

Görev başındaki polislere ateş açıldı! Yaralılar var
Tüm ürünleri 100 liradan satacağını duyurdu, dükkan önünde izdiham yaşandı

Tüm ürünlerin fiyatı 100 liraya indi dükkan önünde izdiham yaşandı
Tutuklu Tuncay Sonel'in Gülistan kaybolmadan önce yaptığı konuşma ortaya çıktı

Eski vali Gülistan kaybolmadan günler önce bu konuşmayı yapmış
Hac yolunda hayatını kaybetti

Dualarla çıktığı yolda kutsal topraklara varamadan hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede oluyor! Bayraktar ailesinden bebek müjdesi

Erdoğan 10'uncu kez dede oluyor