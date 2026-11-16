Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Münir'le bir araya geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, EİT toplantısı için İslamabad'da Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Münir ile görüştü. Görüşmede bölgesel ve uluslararası konular ele alındı, taraflar ortak zorluklara karşı işbirliğinin güçlendirilmesini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Münir, bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 30. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı dolayısıyla Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Erakçi, Orgeneral Münir ile bir araya geldi.

Görüşmede, ulusal ve uluslararası meselelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Taraflar, bölgesel barışı tehdit eden unsurlar ve ortak zorluklar karşısında işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Görüşmenin, son dönemde bölgesel diplomasi trafiğinin hızlandığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekerken, Tahran ile İslamabad arasındaki işbirliğinin önemine işaret edildi.

Kaynak: AA
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Altın yeni haftaya kayıpla başladı! 13 ayın en düşük seviyesi görüldü

Piyasalar allak bullak, 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Denemek için ekti, sonuç şaşırttı! Gramı 1400 liradan satılıyor

Denemek için ekti, sonuç şaşırttı! Gramı 1400 liradan satılıyor
AK Parti’ye geçeceği konuşulan Beyoğlu Belediye Başkanvekili, CHP’den istifa etti20

AK Parti’ye geçeceği konuşulan belediye başkanı CHP’den istifa etti
Sergen Yalçın'a büyük ayıp: Bu adam size ne yaptı?18

Sergen Yalçın'a büyük ayıp: Bu adam size ne yaptı?
Mansur Yavaş'ın kurultaya katılmamasının perde arkası ortaya çıktı14

Mansur Yavaş'ın kurultay kararı çok konuşuldu! Nedeni ortaya çıktı
Karşı odadaki personeli makamında ağırlayan kaymakam, fotoğrafı da resmi hesaptan paylaştırdı21

Yorumları görmeniz lazım! Kaymakamlığın paylaşımına büyük tepki var

Eylem Tok'un avukatlarından tahliye talebi: Türkiye'ye dönmek için şart sundular17

Eylem Tok cephesinden sürpriz hamle: Türkiye'ye dönmek için şart sundu
Glenn Close, 8 adaylıkta alamadığı Oscar'a 79 yaşında kavuştu: Gözyaşlarını tutamadı

79 yaşında Oscar'a kavuştu: Gözyaşlarını tutamadı