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İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, bölgesel meseleler hakkında görüştü

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TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, bölgesel meseleler ile ABD’nin İran'a yönelik olası saldırısı hakkında görüştü.

TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, bölgesel meseleler ile ABD'nin İran'a yönelik olası saldırısı hakkında görüştü.

İran Dışişleri Bakanı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Erakçi ve Munir telefonda görüştü.

Taraflar görüşmede, "ABD'nin saldırgan ve istikrarsızlaştırıcı girişimlerinin" olası sonuçları ile bölgedeki gerginliğin tırmanma ihtimalini ele aldı.

Erakçi görüşmede, ülkesinin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sağlamak için hazır olduklarını ve her türlü saldırıya karşılık vereceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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