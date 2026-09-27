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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Hürmüz için arabuluculardan yanıt gelmediğini söyledi

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'ye ilettikleri şartlara arabuluculardan henüz kesin yanıt almadıklarını belirtti. Erakçi, ABD Başkanı Trump'ın şartları kabul etmediğini açıklamasının ardından gelecek cevaba göre karar alacaklarını söyledi.

TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda ABD'ye ilettikleri şartlara ilişkin henüz arabuluculardan kesin bir yanıt almadıklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Erakçi, ABD'deki temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Abd Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda sunduğu şartlara ilişkin açıklamalarını gördüklerini belirten Erakçi, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak henüz arabuluculardan cevap alınmadı. Elbette Abd Başkanı'ndan hem iyi hem de çelişkili açıklamalar duyuluyor. Biz arabulucular vasıtası ile kesin cevabı bekliyoruz, gelecek cevaba göre karar alacağız."

Erakçi, ABD'de yoğun temaslarda bulunduğunu ve müzakerelerin ilerlemesi için İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından belirlenen şartları arabulucular vasıtası ile karşı tarafa ilettiklerini kaydetti.

Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'ın ileri sürdüğü şartların uygulanması gerektiğini söyleyen Erakçi, bu konuda geri adım atmayacaklarının altını çizdi.

Erakçi son olarak, ülkesini diplomasi yolunu denememe konusunda suçlayabilecek kimsenin olmadığını, diplomasi ile müzakere yolunu kapatmadıklarını ancak İran halkının haklarını savunmaktan da vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

İran heyeti, BM Genel Kurulu marjında gittiği ABD'de, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin Katar arabuluculuğunda ABD'ye 7 şart sunmuştu.

Ancak ABD Başkanı Trump, İran'ın şartlarını kabul etmediklerini açıklamıştı.

BM Genel Kurulu sonrası İran Cumhurbuşkanı Mesud Pezeşkiyan ülkesine dönerken, Erakçi'nin çarşamba gününe kadar ABD'de kalması kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA
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