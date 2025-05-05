İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Hindistan-Pakistan Gerginliğinin Azaltılması İçin Çağrıda Bulundu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan ile Hindistan arasındaki gerginliğin azaltılması çağrısında bulundu.

Pakistan ile Hindistan arasındaki gerginliği azaltmak ve ikili ilişkileri görüşmek amacıyla Pakistan'ın başkenti İslamabad'ı ziyaret eden Erakçi, burada İran devlet televizyonuna açıklama yaptı.

Ziyarette Pakistanlı üst düzey yetkililerle bölgesel konuları istişare edeceklerini aktaran Erakçi, "İran-Pakistan işbirliğini daha iyi bir yola sokmaya çalışıyoruz." dedi.

Bölgedeki durumun İran açısından önemli olduğunu belirten Erakçi, "Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğin azaltılması çağrısında bulunuyoruz. Tüm tarafları itidal göstermeye ve durumun daha da tırmanmasını engellemeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erakçi, Pakistan ziyaretinin ardından Hindistan'a gidecek.