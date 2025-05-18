İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den ABD'ye Uyarı: Gerçek Dışı Beklentiler Müzakereleri Zora Sokar

İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den ABD'ye Uyarı: Gerçek Dışı Beklentiler Müzakereleri Zora Sokar
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin uranyum zenginleştirme taleplerinin müzakereleri zorlaştırdığını belirtti. Erakçi, İran'ın nükleer programının kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen sona erdirmesi ısrarını sürdüren ABD'nin "gerçek dışı" beklentilerinin müzakereleri başarısızlığa uğratabileceğini söyledi.

Tahran Diyalog Forumu sırasında basın mensuplarına açıklama yapan Erakçi, ABD'nin İran ile müzakerelerdeki temsilcisi Steve Witkoff'un, İran'ın uranyum zenginleştirmesini yüzde 1 oranında dahi kabul etmeyeceklerine dair açıklamasına ilişkin, "Gerçek dışı beklentiler müzakereleri durdurur." dedi.

İran'ın (düşük düzeyli) uranyum zenginleştirme faaliyetinin durdurulamayacağını söyleyen Erakçi, "Bu, İran halkının tartışmasız hakkıdır. Bu, İran milletinin çok emek verdiği, nükleer bilim insanlarımızın kanları da dahil olmak üzere ağır bedeller ödediği büyük bir bilimsel başarısıdır. ve bu, hiç kimsenin görmezden gelebileceği bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

Müzakerelerin ancak İran'ın sivil nükleer programının kabul edilmesiyle başarıya ulaşabileceğini söyleyen Erakçi, "Aynı zamanda amaç İran'ın nükleer silaha doğru ilerlemesinin önüne geçmekse bu başarılabilir. Bu nedenle Amerika'daki beylerin taleplerini gerçekçi bir şekilde ortaya koymaları ve rasyonel davranmaları daha doğru olacaktır. O takdirde anlaşma mümkün olacaktır aksi takdirde mümkün değildir." diye konuştu.

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ediyor. Tahran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Daha önceki açıklamalarında Tahran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceklerini söyleyen ABD'li yetkililer son zamanlarda İran'ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını talep ettiklerini belirtiyor.

İran ise düşük düzeyde uranyum zenginleştirme faaliyetinin müzakere konusu edilemeyeceğini belirtiyor.

Son olarak Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, ABC News'e yaptığı açıklamada, İran'ın uranyumu yüzde 1'e kadar zenginleştirmesine izin veremeyeceklerini ifade ederek, "Uranyum zenginleştirme Trump yönetiminin çok, çok net bir kırmızı çizgisidir. Buna izin veremeyiz. Çünkü zenginleştirme silahlandırmayı mümkün kılar." demişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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