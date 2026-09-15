Haberler

İran Dışişleri Bakanı Erakçi’den "ABD’nin askeri kayıplarına" ilişkin açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) denetçisi tarafından, "Destansı Öfke Operasyonu (Operation Epic Fury)" adıyla anılan İran savaşına ilişkin rapor hakkında, "Bu yalnızca buzdağının görünen kısmıdır.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) denetçisi tarafından, "Destansı Öfke Operasyonu (Operation Epic Fury)" adıyla anılan İran savaşına ilişkin rapor hakkında, "Bu yalnızca buzdağının görünen kısmıdır." dedi.

Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Pentagon denetçisi tarafından hazırlanan raporun, ABD'nin askeri kayıplarına ilişkin kısmını alıntılayarak bir mesaj paylaştı.

Mesajında Erakçi, "İddia: İran savunmasızdır. Gerçek: Yüzlerce ABD askeri üssü yok edilmiş, onlarca uçak yakılmıştır. Bu yalnızca buzdağının görünen kısmıdır. Vakti geldiğinde her şeyi ortaya dökeceğiz." ifadelerini kullandı.

NBC News'in haberine göre Pentagon denetçisi tarafından "Destansı Öfke Operasyonu" adıyla anılan İran savaşına ilişkin rapor yayımlanmıştı.

Rapordaki bulgular arasında, İran'ın Bahreyn'de bulunan ABD Donanmasına ait ana lojistik üssünü İHA ve balistik füzelerle hedef aldığına dair ilk resmi teyitlerden biri de yer almıştı.

30'dan fazla büyük insansız hava aracının (İHA) imha edildiği aktarılan raporda, 4 F-15E, 1 F-35A, 1 A-10 Warthog savaş uçağının "büyük hasar aldığı" ya da imhaya uğradığı belirtilmişti.

Raporda ayrıca, 12 KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı ile 9 hava aracının imha edildiği??????? bilgisi de paylaşılmıştı.

Kaynak: AA
Bursa'da bir aileyi yıkan haber: 17 yaşındaki genç feci kazada can verdi

İki teker hayat söndürdü! Yaşını öğrenen kahroldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyorum

Erdoğan'dan Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünde anlamlı mesaj
Hakan Çalhanoğlu şoku! Inter hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdu

Eyvahlar olsun! Hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdular

Polisten elektrikli skuterle kaçtı, dron takibiyle yakalandı! Nefes kesen anlar kamerada

Kaçmak için tercih ettiği araç efsane! Nefes kesen takip kamerada
Başsavcılık 'İfadeye çağrıldım' diyen Rasim Ozan Kütahyalı'yı yalanladı

"İfadeye çağrıldım" yalanı elinde patladı

Gülistan Doku soruşturmasında 4 tutuklama daha

Gülistan Doku soruşturmasında yeni tutuklamalar! Sayı artıyor
18 yıllık faili meçhul dosyası aydınlatılıyor! 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

18 yıllık sır perdesi kalkıyor! Adliyeye böyle getirildiler
Uçak havadayken parçalandı, yolcular ecel terleri döktü

Uçak havadayken parçalandı, yolcular ecel terleri döktü