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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD'nin iki diplomatı sınır dışı ettiği iddiasını yalanladı

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, BM Genel Kurulu'na katılan iki İranlı diplomatın ABD'den sınır dışı edildiği iddiasını yalanladı. Erakçi, Axios'un haberine sosyal medyadan tepki göstererek biri hariç tüm İranlı diplomatların planlandığı gibi ayrıldığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılan iki İranlı diplomatın, "ABD tarafından ülkeden ayrılmaları istenen sürede ayrılmadıkları gerekçesiyle sınır dışı edildiği" yönündeki iddiayı yalanladı.

Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD merkezli haber platformu Axios'un, BM Genel Kurulu'nun ardından iki İranlı diplomattan ABD'yi terk etmelerinin istendiğine ilişkin haberine tepki gösterdi.

Haberi yalanlayan Erakçi, "Daha erken ayrılan biri hariç BM Genel Kurulu'na katılan tüm İranlı diplomatlar, planlandığı gibi (ABD'den) ayrıldı. Sahte diplomat 'sınır dışı edilmesiyle' övünmek, herhangi bir diplomatik misyonun başı (ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio) için uygun değildir. Bu tutum çaresizlik ve yenilgi kokuyor ve BM'nin ev sahibi ülke olarak üstlendiği yükümlülüklerle bağdaşmıyor." ifadelerini kullandı.

ABD merkezli haber platformu Axios, ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, New York'taki BM Genel Kurulu'na katılan İran heyetinin iki üyesinin, ABD'den ayrılmaları istenen sürede ülkeden ayrılmadıkları tespit edilince Dışişleri Bakanı Rubio'nun talimatıyla ABD'den gönderildiğini öne sürmüştü.

Kaynak: AA
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