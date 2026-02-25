Haberler

İranlı diplomatik heyet ABD ile müzakerelere katılmak üzere Cenevre'ye gitti

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile nükleer müzakerelerin üçüncü turuna katılmak üzere Cenevre'ye hareket etti. Müzakerelerde zenginleştirme oranı, uranyum stokları ve yaptırımların kaldırılması konuları ele alınacak.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile yarın gerçekleştirilecek müzakerelere katılmak üzere beraberindeki heyetle İsviçre'nin Cenevre kentine gitti.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Dışişleri Bakanı Erakçi ve beraberindeki heyet, İran-ABD nükleer görüşmelerinin üçüncü turuna katılmak üzere biraz önce Tahran'dan Cenevre'ye hareket etti.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor.

Müzakerelerde, zenginleştirme oranının hangi seviyede sınırlandırılacağı, yüzde 60 düzeyinde zenginleştirilmiş yaklaşık 440 kilogram uranyum stokunun durumu ve yaptırımların kaldırılma takvimi ve doğrulama mekanizmaları ele alınıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
